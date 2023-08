Profissionais de saúde moçambicanos suspendem greve

Saúde

A Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique anunciaram a suspensão da greve por melhores condições de trabalho e salariais. A decisão foi anunciada na noite de Domingo pelo presidente da agremiação.

Publicidade Continuar a ler

Os profissionais da saúde retornaram hoje ao trabalho uma semana depois de terem suspendido a prestação dos serviços nas unidades sanitárias. Anselmo Muchave, presidente da Associação dos Profissionais da Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, anuncia e justifica a decisão.

"Pelo apelo de sua excelência, o senhor Presidente da República, nós nos sensibilizamos com o povo moçambicano e viemos suspender a greve até ao dia 5 de Novembro enquanto isso continuamos com a nova equipa", disse o responsável sindical.

A nova equipa governamental no diálogo com a classe médica e os profissionais da saúde é liderada pelo primeiro-ministro, Adriano Maleane. Anselmo Muchave revela que vários acordos foram alcançados com o Ministério da Saúde

"Todos os colegas que foram marcados faltas , todas as faltas serão consideradas justificadas e aquelas províncias e distritos que foram descontados salário do mês passado também serão repostos os seus valores e o dialogo continua na mesa com o Governo", revelou o presidente deste sindicato.

Os profissionais de saúde aguardam agora que o executivo de Maputo responda favoravelmente as suas reivindicações de melhores condições salariais e de trabalho.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro