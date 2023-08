Ossufo Momade presidente da Renamo ameaça voltar a pegar em armas

Moçambique

O presidente da Renamo ameaça voltar a pegar em armas caso a FRELIMO recorra ao uso de manobras para vencer as sextas eleições autárquicas marcadas para o dia 11 de outubro deste ano. Ossufo Momade falava para membros e simpatizantes do seu partido num comício popular na cidade de Nampula.

Publicidade Continuar a ler

O presidente da maior forca política da oposição em Moçambique, Ossufo Momade, diz que respeita o compromisso assumido com a entrega da última arma ao governo e o encerramento da base da Serra da Gorongosa, no seguimento do acordo de cessação das hostilidades assinado a 6 de agosto de 2019 :

"Eu assinei com este meu punho, estou a respeitar, mas se alguém me provocar vou dar uma resposta que não vamos falar aqui hoje"

Ossufo Momade denuncia a existência de um plano da FRELIMO partido no poder para forjar os resultados das sextas eleições autárquicas, mas avisa :

"Ossufo entregou arma. Em 1994 o Presidente Dhlakama entregou armas também, mas depois o que é que aconteceu. Nós não vamos a Rússia comprar armas, não vamos a Ucrânia , não vamos a Romênia"

Às sextas eleições autárquicas estão marcadas para o dia 11 de Outubro deste ano.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro