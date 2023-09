Federação dos Empreiteiros de Moçambique queixa-se de discriminação

A Federação dos Empreiteiros de Moçambique acusa o executivo de favorecer as construtoras chinesas na adjudicação de obras públicas. A federação manifestou, também, preocupação com a dívida do Estado para com o empresariado, sobretudo com as pequenas e médias empresas.

Por: Orfeu Lisboa

O presidente da Federação Moçambicana de Empreiteiros, Bento Machaila, denunciou um "cartel na área de construção": "Os chineses estão a criar um cartel na área de construção, criam empresas em que os donos são os mesmos, formam preços (dez empresas têm preços quase iguais e isso é para influenciar na avaliação). Se a obra não fica com A fica com B. Se não é com B, fica com C. Estamos a acompanhar e o Estado não está a ver isso. Está-se a dar obras a empresas chinesas e muitas delas não têm alvará", declarou Bento Machaila. "Como federação, achamos que o Estado deve abandonar isso porque se está a fazer um uso abusivo do ajuste directo com argumentos que não são válidos. O que está a acontecer é que os ajustes directos estão a beneficiar uma camada muito ínfima de empreiteiros", acrescentou. A Federação Moçambicana de Empreiteiros manifestou, ainda, preocupação com a dívida do Estado para com o empresariado, sobretudo com as pequenas e médias empresas.