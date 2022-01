Em busca de Molière no mundo lusófono

Em 2022, França celebra os 400 anos do nascimento de Molière, o famoso pai da comédia moderna de costumes. O dramaturgo escreveu peças que atravessaram os séculos e que continuam a ser encenadas pela pertinência e pelo olhar crítico e satírico com que descrevem os vícios, as fanfarronices, as beatices e as "tartufarias" da sociedade e dos seus tipos. Ao longo do ano, vamos também andar à procura de Molière no mundo lusófono contemporâneo.

Publicidade Continuar a ler

Foi baptizado como Jean Baptiste Poquelin a 15 de Janeiro de 1622, mas ficou para a história como Molière. Criou uma companhia teatral que teve os aplausos e o apoio do rei e, sob o olhar conivente da corte e graças ao tom da comédia, levou a palco os hipócritas, os fanáticos, os invejosos, os avarentos, os libertinos, os beatos, os falsos moralistas, os escroques e tantos outros tipos da sociedade de então que, quatro séculos depois, continuam vivos e a serem reinterpretados.

A agenda cultural francesa, em 2022, vai ter várias homenagens a Molière para marcar os 400 anos do nascimento do famoso pai da comédia moderna de costumes. A RFI também vai realizar vários programas em torno de Molière, em diferentes línguas, nomeadamente em português.

Para tentar perceber este autor e a sua intemporalidade e universalidade, vamos à procura de quem tenha trabalhado as suas obras em português.

Em Paris, o encenador Emmanuel Demarcy-Mota, director do Théâtre de la Ville e director da Temporada Cruzada Portugal-França, explica como Molière foi e continua a ser o autor “da grande comédia da vida”, enquanto o actor Lionel Cecílio conta como foi incarnar personagens de “O Doente Imaginário”, “Médico à Força” e “As Artimanhas de Scapino”.

No Porto, vamos estar à conversa com o director do Teatro Nacional de São João, Nuno Cardoso, que levou a palco, em 2016, “O Misantropo”, e com o encenador e actor Jorge Pinto que interpretou Harpagão (“O Avarento”) e Argão (“O Doente Imaginário”) em duas peças encenadas pelo angolano Rogério de Carvalho.

Ainda no Porto, a RFI vai entrevistar a poetisa Regina Guimarães que traduziu "O Tartufo" e "As Preciosas Ridículas", assim como o seu companheiro, o artista francês Serge Abramovici (Saguenail) que encenou “Tartufo”, com a Companhia de Teatro de Braga, em 1998.

Também o encenador português Tónan Quito vai estrear, de 22 a 26 de Junho, “O Tartufo” no Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa. Trata-se de um projecto internacional que junta quatro teatros (Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Nacional de São João, Célestins – Théâtre de Lyon e Centro Dramático Galego de Santiago de Compostela) e quatro escolas superiores de arte dramática (ENSATT de Lyon, ESAD de Vigo, ESTC de Lisboa e ESMAE do Porto). O espectáculo vai depois ser apresentado no Teatro Carlos Alberto, no Porto, de 30 de Junho a 2 de Julho, no Salón Teatro, em Santiago de Compostela, de 7 a 9 de Julho, e na sala La Célestine, em Lyon, a 15 e 16 de Julho.

Pretendemos, ainda, falar com o encenador angolano José Mena Abrantes, director do Teatro Elinga, em Luanda, e que gostaria de levar a palco, ainda este ano, “O Avarento”.

Em Cabo Verde, o encenador João Branco, director do Festival de Teatro Mindelact, também já trabalhou Molière e a sua tese de doutoramento abordou igualmente este autor: “Crioulização cénica: Em busca de uma identidade para o teatro cabo-verdiano”.

Molière, um autor censurado mais de 300 anos depois

A “ousadia” das obras de Molière foi vista como uma ameaça à ordem e aos bons costumes durante a ditadura em Portugal e alguma desconfiança permaneceu depois da Revolução dos Cravos. Martial Poirson, professor universitário de História Cultural, Literatura e Estudos Teatrais, disse à RFI que o Estado Novo “foi profundamente hostil ao repertório de Molière, como a uma grande parte do teatro estrangeiro” e que o “D.João” encenado por Jean-Marie Villégier, em 1986, e apresentado no Teatro Nacional D.Maria II, foi ainda “polémico”.

“Sob a ditadura de Salazar, apoiada pela igreja, Portugal foi profundamente hostil ao repertório de Molière, como a uma grande parte do teatro estrangeiro, nomeadamente em língua francesa. Molière foi mesmo o alvo central desta crítica que viu literalmente a sátira à religião como algo muito sério e actual e que ainda era visto como uma ameaça pela ditadura", contou o especialista de Molière a Florian Riva e Patrice Martin.

"Doze anos depois da Revolução dos Cravos de 1974, quando Jean-Marie Villégier encena D. João, é um evento saudado pela crítica como uma ousadia, num país que derrubou o tirano mas que continua muito profundamente dividido sobre a questão da religião e do poder, do papel da Igreja nos costumes. É muito interessante ver a recepção em 1986 desta peça, interpretada numa tradução em português, no grande Teatro Nacional de Lisboa, por uma trupe francesa e portuguesa e com um texto de dimensão abertamente anti-religiosa que ainda é polémico junto da população em geral e dos intelectuais”, concluiu Martial Poirson.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro