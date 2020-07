Novo governo francês define metas em conselho de ministros 07 07 2020

Um dia depois da nomeação do novo governo, o Presidente Emmanuel Macron reuniu o primeiro conselho de ministros que teve como objectivo estabelecer o roteiro da nova equipa governamental chefiada por Jean Castex. O chefe de estado francês definiu quatro grandes directrizes, nomeadamente a reconstrução do país e o patriotismo republicano.

Publicidade Continuar a ler

O primeiro Conselho de ministros do novo governo chefiado por Jean Castex terá por missão aplicar uma outra metodologia e levar a cabo a reconstrução nacional da França, através da implementação de quatro grandes directrizes , nomeadamente a recuperação económica, social, ambiental e cultural.

No decurso da reunião que durou uma hora e meia, o Presidente Emmanuel Macron definiu igualmente o “patriotismo republicano” como linha de conduta do novo governoliderado por Jean Castex.

Segundo afirmou o novo porta-voz do governo, Gabriel Attal, o presidente defendeu uma acção mais participativa , que leve o governo a buscar o apoio das forças vivas da nação, económicas e sociais, designadamente os sindicatos.

No roteiro do governo chefiado por Jean Castex está também o relançamento dos mecanismos de integração da União Europeia, cuja recuperação económica é a prioridade depois da severa recessão provocada pela crise da Covid-19.

As directrizes atrás mencionadas deverão ser aprofundadas no discurso de política geral do Primeiro-ministro Jean Castex, previsto na próxima semana depois da intervenção do Presidente Macron por ocasião do 14 de Julho, dia da festa nacional da França.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro