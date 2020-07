Futebol: Juventus arrasada pelo AC Milan na Liga italiana

A Juventus aproxima-se cada vez mais do titulo em Itália, contando sete pontos de vantagem sobre a Lazio, no entanto na terça-feira 7 de Julho, os ‘bianconeri’ foram goleados pelo AC Milan.

A Juventus, líder do campeonato italiano da primeira divisão de futebol, perdeu por 4-2 na deslocação ao terreno do AC Milan.

Derrota sem consequências

A ‘Vecchia Signora’ foi literalmente goleada pela equipa de Milão, num jogo em que até foram os jogadores da Juventus que dominaram.

A primeira parte não trouxe nenhuma novidade no marcador, no entanto na segunda parte foi uma chuva de golos.

O francês Adrien Rabiot abriu o marcador aos 47 minutos para a Juventus, antes do internacional português Cristiano Ronaldo marcar o segundo tento da equipa aos 53 minutos. O capitão da Selecção Portuguesa conta agora com 26 golos apontados nesta época 2019/2020, e está a três do líder, o italiano Ciro Immobile.

A vencer por 0-2, os ‘bianconeri’ pareciam caminhar para um triunfo algo fácil, mas a história deste jogo não se ia resumir a este cenário.

Uma grande penalidade que dá esperança

O árbitro da partida, juntamente com um erro da defesa da Juventus, mudou o rumo dos acontecimentos.

Após consultar o VAR, o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor do AC Milan depois de uma mão na bola na grande área do defesa italiano Leonardo Bonucci. Aos 62 minutos, o avançado sueco Zlatan Ibrahimovic reduziu o marcador para 2-1.

A equipa da cidade de Milão era imparável com golos do avançado marfinense Franck Kessié aos 66 minutos, do avançado luso-angolano Rafael Leão aos 68 minutos, e do avançado Ante Rebic aos 80 minutos.

De notar que Rafael Leão apontou o seu 5° golo nesta temporada 2019/2020.

O AC Milan acabou por vencer por 4-2 a equipa de Turim.

Na tabela classificativa a Juventus conta com 75 pontos, mais sete do que a Lazio de Roma que perdeu na deslocação ao terreno do Lecce por 2-1, e mais onze do que o Inter de Milão que joga a 9 de Julho, deslocando-se ao terreno do Hellas Verona. Quanto ao AC Milan ocupa o 5° lugar com 49 pontos.

No que diz respeito à próxima jornada, a Juventus recebe a Atalanta a 11 de Julho, enquanto a Lazio acolhe o Sassuolo.

