Futebol: FC Barcelona venceu e atirou Espanyol para a segunda divisão

Os jogadores do FC Barcelona festejam o triunfo por 1-0 perante o desalento do futebolista do Espanyol.

O dérbi da Catalunha acabou com duas lições: o FC Barcelona continua na luta pelo título de Campeão em Espanha, e o Espanyol de Barcelona desceu definitivamente à segunda divisão.

Publicidade Continuar a ler

O FC Barcelona venceu por 1-0 o Espanyol no dérbi catalão, num jogo a contar para a 35ª jornada do campeonato espanhol da primeira divisão de futebol. O único golo foi apontado pelo avançado uruguaio Luis Suárez.

De notar que o avançado hispano-guineense Ansu Fati foi expulso aos 50 minutos de jogo, ele que tinha entrado pouco depois do intervalo. Aliás Ansu Fati tinha substituído o defesa luso-cabo-verdiano Nélson Semedo.

Um triunfo importante para os blaugranas que continuam no segundo lugar com 76 pontos, a um ponto do Real Madrid que joga apenas na sexta-feira 10 de Julho frente ao Alavés.

Esta derrota teve também consequências dramáticas para o Espanyol de Barcelona. Após 26 temporadas no principal escalão do futebol espanhol, o clube catalão desce à segunda divisão.

O Espanyol ocupa o 20° e último lugar com apenas 24 pontos e está a onze pontos do Eibar, primeira clube que se encontra em zona de manutenção, isto quando faltam três jogos a clube catalão para o fim da época. A descida foi ditada no dérbi que não vai existir na próxima época.

Real Madrid a caminho dum 7° triunfo consecutivo?

O Real Madrid recebe o Alavés no Estádio Alfredo Di Stéfano, no centro de treinos do clube. Recorde-se que desde a retoma os merengues venceram os seis encontros que disputaram.

De notar que no historial entre as duas equipas, os madrilenos venceram 28 jogos, o Alavés acumula quatro triunfos e também ocorreram três empates.

O último triunfo da equipa do País Basco foi a 06 de Outubro de 2018 por 1-0 em casa, enquanto o derradeiro confronto entre os dois clubes, a 30 de Novembro de 2019, acabou com uma vitória madrilena por 1-2 em território basco.

Sergio Ramos, defesa espanhol, apontou o único tento do Real Madrid frente ao Athletic Bilbau. © REUTERS - Sergio Perez

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro