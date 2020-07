Futebol: FC Porto pode sagrar-se campeão nesta 31ª jornada da Liga Portuguesa

O Futebol Clube do Porto pode sagrar-se Campeão de Portugal de futebol nesta quinta-feira, se certas condições forem reunidas. Para isso o Benfica terá de ser derrotado pelo Famalicão.

O FC Porto desloca-se ao terreno do Tondela nesta 31ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

Um encontro que não será nada fácil como explicou o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na conferência de imprensa de antevisão do embate: “Espero um jogo difícil contra uma equipa que está a lutar pelos seus objetivos, e que passam pela permanência. Temos noção desse contexto. A qualidade do Tondela não reflete em nada a sua posição na tabela. Sabe bem o que faz. Não tem feito muitos golos, mas a dinâmica de jogo que tem é bastante interessante. Com bola sabe o que faz. Defensivamente, tem um comportamento bom. Temos que estar no nosso melhor para conseguir os três pontos. É com base nisso que preparamos os jogos, independentemente das dificuldades que poderemos encontrar. Queremos ganhar o jogo”, concluiu o técnico português.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto.

De referir que em nove jogos entre as duas equipas, os dragões venceram sete vezes, enquanto os tondelenses apenas registam um triunfo, sendo que houve também um empate.

O único triunfo do Tondela foi a 4 de Abril de 2016 no Estádio do Dragão, no Porto, por 0-1. No último confronto, a 16 de Dezembro de 2019, os portistas venceram com uma goleada, 3-0.

Benfica pode oferecer título ao FC Porto

O Porto precisa de vencer o Tondela, mas para se sagrar Campeão, precisa de um deslize do Benfica.

Os encarnados deslocam-se ao terreno do Famalicão e têm de ganhar os três pontos para continuar na luta pelo título.

Em 17 jogos oficiais entre as duas equipas, os lisboetas venceram 14 vezes, enquanto os famalicenses contam apenas com um triunfo, sendo que também houve dois empates.

O último resultado entre as duas formações foi um empate a uma bola em Famalicão num jogo a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal que decorreu a 11 de Fevereiro de 2020.

De notar que o único triunfo dos famalicenses, que aliás foi em casa, ocorreu a 13 de Setembro de 1992, por 1-0.

Recorde-se que na tabela classificativa o FC Porto tem 73 pontos, mais seis do que o SL Benfica, quando faltam quatro jornadas para o fim da temporada 2019/2020 da primeira divisão portuguesa de futebol. O Famalicão ocupa o quinto lugar com 48 pontos, enquanto o Tondela está na 16ª posição com 30 pontos, apenas três de vantagem sobre o Portimonense, que ocupa o primeiro lugar de despromoção à segunda divisão.

