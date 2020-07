Futebol

Futebol: FC Porto a um ponto do título de Campeão em Portugal

FC Porto aproxima-se cada vez mais do título de Campeão em Portugal. © LUSA - PAULO NOVAIS

Texto por: Marco Martins 2 min

O Futebol Clube do Porto venceu por 1-3 na deslocação ao terreno do Tondela num jogo a contar para a 31ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol, e está agora a apenas um ponto de se sagrar Campeão em Portugal.