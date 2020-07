Liga dos campeões europeus em Lisboa: possível reencontro CR7 Real Madrid

De 12 a 23 de Agosto a capital portuguesa acolhe num formato inédito de mini torneio a oito equipas, e à porta fechada, a parte final da Liga dos campeões europeus. E isto já que a competição tem tido um percurso perturbado pela pandemia de Covid-19. O sorteio foi efectuado nesta sexta-feira na Suíça e promete grandes desafios de futebol !

Os quartos de final estão agendados para Lisboa entre 12 e 15 de Agosto e vão opor os italianos do Atalanta de Bérgamo aos franceses do PSG. Enquanto isso os alemães do RB Leipzig devem defrontar os espanhóis do Atlético de Madrid.

Os ingleses do Manchester City ou os ibéricos do Real Madrid devem medir forças ou com ou com os italianos da Juventus de Turim ou ainda com os franceses do Lyon.

Por seu lado os catalães do Barcelona ou, então, os italianos do Nápoles, deverão defrontar ou os alemães do Bayern de Munique ou os ingleses do Chelsea.

Quanto às meias-finais elas estão agendadas para 18 e 19 de Agosto, sempre na capital portuguesa. A final, essa, será disputada no Estádio da Luz, casa do Benfica, clube lisboeta, a 23 de Agosto.

Segundo a UEFA, organismo que preside aos destinos do futebol europeu, e até nova ordem, as partidas serão disputadas à porta fechada.

Antes destes jogos terão lugar a 7 e 8 de Agosto os desafios em falta relativos à segunda mão dos oitavos de final.

Estes duelos chegaram a ser equacionados para Portugal, por razões sanitárias, e finalmente deveriam decorrer nos relvados dos clubes que é suposto jogarem em casa.

Os ingleses do Manchester City medem forças com os espanhóis do Real Madrid, o Bayern de Munique defronta o Chelsea, a Juventus de Turim tem encontro com o Lyon enquanto o Barcelona mede forças com o Nápoles.

Satisfeito com o resultado do sorteio de hoje ficou Leonardo, o director desportivo brasileiro do PSG, por o clube da capital parisiense defrontar os italianos do Atalanta de Bérgamo, inexperientes nesta fase da competição, com os franceses a quererem acreditar na obtenção deste troféu que cobiçam desde 2012.

Este torneio poderá ainda ser sinónimo de um choque entre o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o Bayern, ou de um reencontro hipotético entre o craque luso Cristiano Ronaldo da Juventus de Turim e o seu antigo clube, o Real Madrid.

