Futebol: Real Madrid a um passo do título em Espanha

O Real Madrid recebeu e venceu por 2-0 o Alavés num jogo a contar para a 35ª jornada do campeonato espanhol da primeira divisão de futebol.

O Real Madrid conta quatro pontos de vantagem sobre o FC Barcelona quando faltam apenas três jogos para o fim da liga espanhola de futebol.

Oitavo triunfo desde a retoma

Oito triunfos em oito jogos desde a retoma, eis o balanço do Real Madrid. Este percurso 100% vitorioso permitiu aos madrilenos subirem ao primeiro lugar e estar cada vez mais próximo de se sagrar Campeão em Espanha.

O Real Madrid venceu por 2-0 o Alavés no Estádio Alfredo Di Stéfano, no centro de treinos do clube. Os golos foram apontados pelo avançado francês Karim Benzema, de grande penalidade, e pelo avançado espanhol Marco Asensio.

De notar que os merengues contaram novamente com um forte contingente brasileiro para chegar ao triunfo com quatro elementos: o defesa Éder Militão, o médio Casemiro, e os avançados Rodrygo e Vinícius Júnior, isto sem contar com a presença do defesa franco-guineense Ferland Mendy.

Os madrilenos têm 80 pontos e lideram a Liga espanhola com quatro pontos de vantagem sobre o FC Barcelona isto quando faltam apenas três jogos para o fim da temporada 2019/2020.

FC Barcelona continua na corrida

O FC Barcelona venceu por 1-0 o Espanyol no dérbi catalão. O único golo foi apontado pelo avançado uruguaio Luis Suárez.

De notar que o avançado hispano-guineense Ansu Fati foi expulso aos 50 minutos de jogo, ele que tinha entrado pouco depois do intervalo. Aliás Ansu Fati tinha substituído o defesa luso-cabo-verdiano Nélson Semedo.

Um triunfo importante para os blaugranas que continuam no segundo lugar com 76 pontos. Esta derrota teve também consequências dramáticas para o Espanyol de Barcelona. Após 26 temporadas no principal escalão do futebol espanhol, o clube catalão desce à segunda divisão.

Na próxima jornada o FC Barcelona desloca-se ao terreno do Valladolid a 11 de Julho, enquanto o Real Madrid desloca-se ao terreno do Granada a 13 de Julho.

