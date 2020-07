Futebol

Futebol: Sporting CP e Sporting de Braga em luta pelo 3° lugar

Jovane Cabral, avançado luso-cabo-verdiano do Sporting CP. © AP - Pedro Rocha

Marco Martins

O Sporting Clube de Portugal venceu por 1-0 o Santa Clara e continua no 3° lugar no campeonato português da primeira divisão de futebol, no entanto o Sporting de Braga está a apenas três pontos do lugar no pódio.