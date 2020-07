Futebol: Cristiano Ronaldo soma 28 golos e ameaça Ciro Immobile

Cristiano Ronaldo apontou dois golos com a Juventus, no empate a dois tentos frente à Atalanta num jogo a contar para a 32ª jornada do campeonato italiano da primeira divisão de futebol, e soma agora 28 golos nesta temporada 2019/2020.

O internacional português Cristiano Ronaldo está próximo de se tornar no melhor marcador da liga italiana. Com 28 golos apontados, o avançado luso está a apenas um golo do líder da classificação, o avançado italiano da Lazio de Roma, Ciro Immobile.

Juventus empatou frente à Atalanta

Os ‘bianconeri’ empataram a duas bolas, em casa, frente à Atalanta e continuam na liderança do campeonato italiano de futebol.

Os dois golos da ‘Vecchia Signora’ foram apontados pelo avançado português Cristiano Ronaldo, aos 55 minutos de grande penalidade, e aos 90 minutos também de grande penalidade.

Os tentos da Atalanta foram marcados pelo avançado colombiano Duván Zapata aos 16 minutos e pelo médio ucraniano Ruslan Malinovskyi aos 81 minutos.

A Juventus tem 76 pontos, mais oito do que a Lazio de Roma, isto a seis jornadas do fim da liga italiano de futebol.

Lazio de Bastos sofreu terceira derrota

A Lazio de Roma, que conta com o internacional angolano Bastos, perdeu na deslocação ao terreno do Sassuolo por 1-2.

A jogar em casa, no Stadio Olimpico, os ‘biancocelesti’ abriram o marcador com um tento do médio espanhol Luis Alberto aos 33 minutos.

No entanto durante a segunda parte o clube do Sassuolo conseguiu mudar o rumo dos acontecimentos com dois tentos apontados pelo avançado italiano Giacomo Raspadori e pelo avançado italiano Francesco Caputo.

Com este empate a Lazio mantém o segundo lugar com 68 pontos, mas tem apenas um ponto de vantagem sobre a Atalanta.

Na próxima jornada a Lazio desloca-se ao terreno da Udinese, enquanto a Juventus desloca-se ao terreno do Sassuolo, no mesmo dia, a 15 de Julho.

