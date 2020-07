Futebol: Liverpool, campeão inglês em ritmo de férias

O Liverpool, campeão 2019/2020, empatou em casa a uma bola frente ao Burnley num jogo a contar para a 35ª jornada do campeonato inglês da primeira divisão de futebol.

O Liverpool está em ritmo de férias desde que se sagrou campeão de Inglaterra após a 31ª jornada da liga inglesa.

Desde essa consagração os ‘Reds’ perderam frente ao Manchester City por 0-4, depois venceram o Aston Villa por 2-0 e o Brighton & Hove Albion por 3-1, e empataram neste sábado a uma bola frente ao Burnley.

Um ritmo longe daquele apresentado pela equipa do Liverpool durante a temporada 2019/2020. Aliás os ‘Reds’ já falharam uma das marcas que queriam atingir: vencer todos os jogos em casa. Com este empate no Anfield, já não será possível.

O Liverpool quer ainda tentar bater o recorde de pontos numa temporada, recorde que pertence ao Manchester City com 100 pontos. Neste momento os ‘Reds’ têm 93 pontos e ainda faltam três jornadas para o fim do campeonato inglês.

Manchester City garantiu 2° lugar

Os ‘Citizens’ deslocaram-se ao terreno do Brighton & Hove Albion e golearam a equipa da casa por 0-5.

Os golos foram apontados pelo avançado inglês Raheem Sterling, que realizou um ‘hat-trick’, pelo avançado brasileiro Gabriel Jesus, e pelo médio português Bernardo Silva.

O Manchester City conta agora com 72 pontos e já garantiu o segundo lugar na ‘Premier League’, a três jornadas do fim do campeonato visto que o Chelsea perdeu por 3-0 na deslocação ao terreno do Sheffield United e continua com 60 pontos no terceiro lugar.

Na próxima jornada o Manchester City recebe o Bournemouth, enquanto o Liverpool desloca-se ao terreno do Arsenal, no mesmo dia, a 15 de Julho.

