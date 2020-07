Futebol: Real Madrid a um triunfo do título de campeão

Ferland Mendy, defesa franco-guineense do Real Madrid, apontou o primeiro tento frente ao Granada.

O Real Madrid venceu por 1-2 na deslocação ao terreno do Granada num jogo a contar para a 36ª jornada do campeonato espanhol da primeira divisão de futebol. Os madrilenos estão a apenas um triunfo de conquistar o título de campeão.

Os merengues só precisam de um triunfo, nos dois próximos jogos, para se sagrarem campeões de Espanha, visto que têm quatro pontos de vantagem sobre o FC Barcelona quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato.

Real Madrid tremeu frente ao Granada

O Granada, que contou com três portugueses no onze inicial - Rui Silva, Domingos Duarte e Gil Dias -, sofreu rapidamente dois tentos do Real Madrid. O defesa franco-guineense Ferland Mendy, aos 10 minutos, e o avançado francês Karim Benzema, aos 16 minutos, apontaram os golos dos madrilenos.

A vencer por 0-2, os merengues pareciam controlar o encontro, no entanto os granadinos, que ocupam o décimo lugar, não desistiram e reduziram o marcador logo aos 50 minutos com um tento do avançado colombiano Darwin Machís.

O Granada ainda tentou chegar ao empate, o Real Madrid ainda tremeu, mas o resultado fixou-se em 1-2 para os madrilenos.

Nono triunfo em nove jogos desde a retoma, um percurso 100% vitorioso para os merengues.

Com este triunfo o Real Madrid tem agora 83 pontos, mais quatro do que o FC Barcelona. Quanto ao Granada ocupa o 10° lugar com 50 pontos.

FC Barcelona mantém-se na corrida

O FC Barcelona deslocou-se ao terreno do Valladolid e venceu por 0-1 no Estádio José Zorrilla num jogo a contar a 36ª jornada.

O único tento foi apontado pelo médio chileno Arturo Vidal aos 15 minutos de jogo. Um triunfo importante para os Blaugranas que continuam na corrida ao título de campeão.

Faltam duas jornadas para o fim do campeonato. Na próxima jornada, a 16 de Julho, o Real Madrid recebe o Villarreal, clube que ocupa o quinto lugar, isto enquanto o FC Barcelona acolhe o Osasuna, equipa que está na 11ª posição.

