Futebol: FC Porto sagrou-se Campeão de Portugal 2019/2020

O Futebol Clube do Porto sagrou-se Campeão de Portugal na quarta-feira à noite após ter derrotado o Sporting Clube de Portugal por 2-0 num jogo a contar para a 32ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

O FC Porto, onde actua o internacional cabo-verdiano Zé Luís, precisava apenas de um ponto para se sagrar campeão nacional em Portugal, no entanto os dragões foram além do empate e venceram o jogo frente ao rival lisboeta.

Segunda parte decisiva no título

A primeira parte do encontro entre dragões e leoninos acabou por não trazer nenhum golo num jogo em que as equipas tinham objectivos diferentes: os portuenses precisavam apenas de um empate e os lisboetas queriam assegurar o terceiro lugar.

A segunda parte foi mais intensa sobretudo que a situação de empate foi desbloqueada pelo médio luso-guineense do FC Porto, Danilo Pereira, aos 64 minutos.

A vencer por 1-0, os dragões resistiram e em cima do minuto 90 acrescentaram mais um golo desta vez pelo avançado maliano Moussa Marega.

O resultado fixou-se em 2-0 para a equipa de Sérgio Conceição que conquistou assim o seu 29° título de Campeão de Portugal. É o 2° troféu de campeão em três temporadas à frente da equipa da Cidade Invicta para Sérgio Conceição.

Sporting CP na luta pelo 3° lugar

O Sporting CP, onde actua o luso-cabo-verdiano Jovane Cabral, continua no 3° lugar com 59 pontos, mais dois do que o Sporting de Braga que não foi além de um empate a uma bola frente ao Belenenses SAD.

De notar que foi a primeira derrota para o treinador português Rúben Amorim à frente da equipa do Sporting Clube de Portugal, ele que até agora tinha acumulado 6 triunfos e dois empates.

Na tabela classificativa, após a 32ª jornada, o FC Porto lidera com 79 pontos, mais oito do que o SL Benfica e mais 20 pontos do que o Sporting CP.

