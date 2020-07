Futebol

Futebol: Juventus empatou e tem primeiro lugar em risco

A Juventus, que contou com o internacional português Cristiano Ronaldo, empatou a três bolas frente ao Sassuolo. © AFP

Texto por: Marco Martins 2 min

A Juventus empatou a três golos na deslocação ao terreno do Sassuolo e tem apenas 7 pontos de vantagem sobre a Atalanta a 5 jornadas do fim do campeonato italiano da primeira divisão de futebol.