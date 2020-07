França /Justiça

Indiciados polícias cujo controlo resultou na morte de estafeta em Paris

Sofia Chouviat,filha do estafeta morto no dia 5 de Janeiro, duranten uma conferência de imprensa em Paris no dia 23 de Junho, em que a família Chouviat reclamava o indiciamento dos polícias envolvidos no fatídico controlo. AFP

Texto por: RFI 2 min

Em França, a justiça acusou formalmente de homicídio involuntário três dos quatro polícias envolvidos na operaçao que levou à morte de Cédric Chouviat, em Janeiro deste ano. A famíilia de Chouviat considera a qualificaçao penal demasiado. Dois dos três agentes da polícia implicados no drama foram colocados sob controlo judicial e proibidos de qualquer contacto com os seus colegas presentes no dia do incidente.