Bulgária: 9° dia consecutivo de manifestações exigindo demissão do governo

Milares de cidadãos búlgaros manifestam na capital Sófia, para exigir a demossão do governo de Boiko Borissov em conflito aberto com o Presidente Rumen Radev. AFP

Texto por: Isabel Pinto Machado

Cerca de 18 mil pessoas, concentraram-se ontem no centro de Sófia, a capital búlgara, pelo oitavo dia consecutivo, para exigir a demissão do Governo liderado pelo conservador Boiko Borisov, acusado de corrupção e de ligações oligárquicas, no país mais pobre da União Europeia.