Futebol: Real Madrid sagrou-se Campeão em Espanha

O Real Madrid sagrou-se Campeão em Espanha na quinta-feira à noite após ter derrotado o Villarreal por 2-1 num jogo a contar para a 37ª jornada do campeonato espanhol da primeira divisão de futebol.

O Real Madrid precisava apenas de um triunfo para se sagrar campeão nacional em Espanha, cumprindo o objectivo derrotando o Villarreal por 2-1.

Benzema ofereceu título

Rapidamente os madrilenos, a jogarem em casa no Estádio Alfredo Di Stéfano, no centro de treinos do clube, apontaram o primeiro tento do encontro com um golo do avançado francês Karim Benzema aos 29 minutos.

O avançado francês tem sido o goleador da equipa e vai acrescentar um segundo tento aos 77 minutos, permitindo aos merengues de estar a vencer por 2-0 num jogo que controlaram totalmente. Karim Benzema apontou o seu 21° golo nesta época 2019/2020 e está a dois tentos do líder dos marcadores, o argentino do FC Barcelona, Lionel Messi.

O único susto ocorreu ao minuto 83 quando o médio espanhol Vicente Iborra reduziu o marcador.

O resultado fixou-se em 2-1 para o Real Madrid que se sagrou Campeão em Espanha. É o 34° título para os merengues. É o primeiro troféu de Campeão conquistado pelo defesa franco-guineense Ferland Mendy, bem como para os brasileiros Rodrygo, Vinícius Júnior e Éder Militão, isto no que diz respeito aos lusófonos do plantel.

De notar que a conquista deste título foi alançada com um percurso 100% vitorioso desde a retoma com dez triunfos em dez jogos. Recorde-se que há dez encontros atrás, quando a liga espanhola retomou, os merengues estavam a um ponto do FC Barcelona.

FC Barcelona derrotado em casa

No Camp Nou, o FC Barcelona sofreu a sua primeira derrota desde a retoma frente ao Osasuna por 1-2, num jogo onde os blaugranas contaram no onze inicial com o defesa luso-cabo-verdiano Nélson Semedo e com o avançado hispano-guineense Ansu Fati.

O encontro começou muito mal para os catalães visto que o Osasuna abriu o marcador aos 15 minutos com um tento do avançado espanhol José Arnáiz.

A perder por 0-1, os blaugranas tinham de reagir, mas isso aconteceu apenas na segunda parte. A estrela da equipa, o avançado argentino Lionel Messi, empatou o jogo com um golo aos 62 minutos. O seu 23° tento nesta época 2019/2020.

O empate não era suficiente para o FC Barcelona se manter na corrida ao título, no entanto o encontro não ia ficar por aqui. Aos 90+4 minutos, o avançado espanhol Roberto Torres apontou o tento do triunfo para o Osasuna.

A retoma não foi ideal para os catalães que lideravam o campeonato antes da paragem devido à pandemia de Covid-19. Desde esta retoma os blaugranas venceram seis jogos, empataram três e perderam um.

Resultados que não permitiram ao FC Barcelona revalidar o título conquistado na época passada. De referir que o segundo lugar está no entanto garantido para os blaugranas.

Na tabela classificativa, após a 37ª jornada, o Real Madrid lidera com 86 pontos, mais sete do que o FC Barcelona e mais 17 pontos do que o Atlético Madrid, que fecha o pódio isto após o triunfo por 0-2 na deslocação ao terreno do Getafe.

Na derradeira jornada o Real Madrid desloca-se ao terreno do Leganés, 18° classificado, enquanto o FC Barcelona desloca-se ao terreno do Alavés, que está na 15ª posição, sendo que os jogos decorrem a 19 de Julho.

