Futebol: Jorge Jesus regressa ao Benfica e deixa Flamengo

Jorge Jesus, treinador português do Benfica

O treinador português Jorge Jesus, que comandava a equipa técnica do Flamengo no Brasil, confirmou o seu regresso ao Benfica, onde liderou o clube encarnado de 2009 a 2015.

O mundo do futebol lusófono vibrou durante toda a sexta-feira com a novela ‘Jorge Jesus’. O técnico que há pouco mais de um ano ingressou no Flamengo, clube brasileiro, decidiu regressar a Portugal para treinar novamente o Benfica.

Jorge Jesus triunfo no Flamengo

No clube brasileiro, o treinador português ganhou ‘quase’ tudo o que havia para ganhar, destacando claro o Brasileirão, campeonato do Brasil, e a Taça Libertadores da América do Sul, equivalente à Liga dos Campeões na Europa.

Aliás no comunicado do Flamengo, em que anuncia a saída do técnico luso, o clube brasileiro lembra os feitos realizados em tão pouco tempo:

«O Clube de Regatas do Flamengo informa que, em reunião realizada na tarde desta sexta-feira (17), o técnico Jorge Jesus comunicou que, exercendo seu direito contratual, está se desligando do Clube para voltar para Portugal. Apesar de lamentar a perda de seu vitorioso técnico, o Flamengo respeita esta decisão pessoal.

Nos 13 meses que Jorge Jesus dirigiu nosso time de futebol profissional, o Flamengo teve uma performance espetacular, conquistando a Copa Libertadores (2019), o Campeonato Brasileiro (2019), a Supercopa do Brasil (2020), a Recopa Sul-Americana (2020), a Taça Guanabara (2020) e, na última quarta-feira (15), o Campeonato Carioca (2020).

Em nome de toda a diretoria e dos 42 milhões de rubro-negros que formam a Maior Torcida do Mundo, o nosso maior agradecimento a ele e toda sua comissão técnica por tudo o que foi feito e o nosso desejo que continuem mantendo o enorme sucesso como tiveram conosco.

O Flamengo, seguindo o que seu hino preconiza - e que tão bem Jorge Jesus representou - continuará no seu objetivo de sempre: Vencer, vencer, vencer!"

Jorge Jesus, o regresso à Luz

O técnico português de 65 anos vai regressar a uma casa que bem conhece. Pelo Benfica, Jorge Jesus conquistou três campeonatos nacionais (2009/10, 2013/14 e 2014/15), uma Supertaça Cândido de Oliveira (2014/15) e cinco Taças da Liga (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14 e 2014/15).

De notar que o regresso não será fácil ao Estádio da Luz visto que depois da época 2014/2015, Jorge Jesus decidiu sair do clube encarnado e representar o rival, o Sporting Clube de Portugal, entre 2015 e 2018.

O treinador português acabou por rumar ao Al-Hilal da Arábia Saudita, antes de assinar a 1 de Junho de 2019 pelo Flamengo onde ganhou vários títulos.

Para garantir o regresso de Jorge Jesus, o Benfica irá pagar, no imediato, 2 milhões de euros ao Flamengo, visto que o técnico tinha contrato com o campeão brasileiro até junho de 2021.

Leia aqui a mensagem que deixou Jorge Jesus na hora da despedida:

«Foram 13 meses de uma união perfeita, tempo em que fui muito feliz, me senti em casa, tivemos conquistas inesquecíveis. Mas hoje nos reunimos com a diretoria do Flamengo e decidimos que era o momento de encerrar nossa relação, sem mágoas, ressentimentos. Um rompimento que não deixará cicatrizes, somente lembranças de vitórias e títulos, de emoções que carregarei para toda vida.

Fim de um ciclo, chegou a hora de voltar a Portugal. O Flamengo, tenho certeza, seguirá sua trajetória vitoriosa porque conta com elenco e estrutura à altura de sua grandeza. Ao clube, sua diretoria e seus funcionários, a esse grupo fantástico de jogadores, à Nação Rubro-negra, minha eterna gratidão, vocês permanecerão para sempre em meu coração».

