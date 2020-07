Futebol: Real Madrid acaba Liga espanhola com empate frente ao Leganés

A temporada 2019/2020 da Liga espanhola da primeira divisão de futebol acabou no passado fim-de-semana, sendo que o campeão, o Real Madrid, acabou com um empate a duas bolas frente ao Leganés.

Sem a pressão da luta pelo título de Campeão, o Real Madrid deixou escapar os primeiros e derradeiros pontos desde a retoma do campeonato espanhol de futebol após a paragem devido à pandemia de Covid-19.

Real Madrid envia Leganés para a segunda divisão

Os madrilenos até entraram bem no encontro com um tento apontado aos 9 minutos pelo defesa espanhol Sergio Ramos.

No entanto em cima do minuto 45, o Leganés empatou o encontro com um golo do avançado espanhol Bryan Gil.

De notar que o Leganés tinha de vencer para garantir a manutenção na primeira divisão, e esperar que o Celta de Vigo não vencesse o seu encontro.

Durante a segunda parte os merengues passaram novamente para a frente do marcador com um tento do avançado espanhol Marco Asensio aos 52 minutos.

O resultado não ia ficar por aqui visto que a equipa dos arredores de Madrid, o Leganés, ia empatar ao minuto 78 com um golo do avançado marfinense Roger Assalé.

O Real Madrid empatou a duas bolas frente ao Leganés e acabou por deixar fugir os primeiros pontos desde a retoma, isto após 10 triunfos consecutivos.

Os madrilenos acabaram no primeiro lugar com 87 pontos, mais cinco do que o FC Barcelona, isto enquanto o Leganés terminou no 18° lugar com 36 pontos e desceu à segunda divisão, visto que no mesmo tempo o Celta de Vigo empatou sem golos frente ao Espanyol de Barcelona, ficando um ponto à frente do Leganés.

FC Barcelona goleou, Atlético Madrid e Sevilla FC na champions

No derradeiro jogo da temporada, o FC Barcelona goleou o Alavés por 0-5. Na deslocação ao terreno da equipa basca, os blaugranas terminaram com uma goleada com um sotaque lusófono.

O primeiro golo do encontro foi apontado pelo avançado hispano-guineense Ansu Fati, depois foi a vez do avançado argentino Lionel Messi marcar dois tentos, antes do avançado uruguaio Luis Suárez e o defesa luso-cabo-verdiano Nélson Semedo fecharem o resultado.

O FC Barcelona terminou no 2° lugar com 82 pontos, à frente do Atlético Madrid e do Sevilla FC, ambos com 70 pontos, sendo que todos estes clubes apuraram-se para a Liga dos Campeões europeus da próxima época.

No que diz respeito às descidas, Leganés, Maiorca e Espanyol de Barcelona descem ao segundo escalão do futebol espanhol.

