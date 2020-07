Conselho Europeu em busca de “passo histórico”

Quarto dia de negociações no Conselho Europeu. Esta segunda-feira está a ser marcada por múltiplos contactos e reuniões bilaterais entre os líderes dos 27 para tentarem desbloquear as negociações. O primeiro-ministro português António Costa disse que a constituição de um fundo de recuperação económica após a pandemia é "um passo histórico".

Publicidade Continuar a ler

Neste momento, parece haver já um acordo sobre o fundo de recuperação económica, o pacote de ajudas europeias para atacar a crise provocada pela pandemia de covid-19. Havia países - os chamados frugais - que queriam limitar este fundo e conseguiram em parte. Ainda assim são 700 mil milhões de euros, afirmou o primeiro-ministro português António Costa que considerou a constituição deste fundo "um passo histórico".

“Acho que o acordo alcançado é um bom acordo, ficou no limite daquilo que faria que este fundo não fosse um fundo suficientemente robusto para responder a esta primeira fase da crise. E, na combinação entre empréstimos e subvenções, acho que ficaremos com um fundo que terá 700 mil milhões de euros. É, de qualquer forma, um passo histórico ser constituído um fundo desta natureza com base na emissão de dívida pela Comissão”, disse António Costa, que falava em Bruxelas antes do início formal do quarto dia de Conselho Europeu dedicado ao plano de relançamento da economia europeia.

Porém, as negociações ainda não estão fechadas já que falta o outro capítulo da história desta cimeira: fechar o orçamento europeu para os próximos sete anos.

O fundo de recuperação e o orçamento europeu alcançam cerca de 1,8 mil milhões de euros que é necessário negociar. Está portanto ainda muito em jogo. E como se diz aqui em Bruxelas não há acordo enquanto todos os aspectos da negociação não estiverem fechados.

Oiça aqui a reportagem de Vasco Gandra, correspondente da RFI em Bruxelas.

Correspondência de Bruxelas, 20/7/2020

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro