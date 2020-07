#União Europeia/ Covid-19

Conselho Europeu: Nova proposta prevê 390 mil milhões de euros a fundo perdido

Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, primeiro-ministro irlandês Micheal Martin, primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, primeira-ministra da Bélgica, Sophie Wilmes. Bruxelas, 19 de Julho de 2020. AFP - FRANCOIS WALSCHAERTS

Texto por: RFI 1 min

A nova proposta apresentada pelo presidente do Conselho Europeu aos 27 prevê um orçamento para 2021-2027 de 1,074 biliões de euros e um Fundo de Recuperação de 750 mil milhões com pouco mais de metade em subvenções. Este fundo inclui um montante de 390 mil milhões de euros para as subvenções (transferências a fundo perdido) e eleva o valor dos empréstimos para 360 mil milhões.