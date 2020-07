Entrada em vigor de obrigatoriedade de máscara em locais fechados em França

O ministro da Saúde francês, aqui em Genebra no dis 25 de Junho, afirmou por ocasião da entrada em vigor da obrigatoriedade da máscara em locais públicos fechados,que existem alguns sinais preocupantes de focos de Covid-19, sem que os mesmos representem todavia um novo surto.

A recrudescência de focos de Covid-19 em França, no decurso das últimas semanas levaram as autoridades francesas a decretar a partir desta segunda-feira, o uso obrigatório da máscara de protecção em locais públicos fechados.Os indivíduos que não respeitarem a nova regra serão passíveis de uma multa de 135 euros. A medida foi considerada necessária por responsáveis médicos para evitar a emergência de um novo surto epidémico de coronavírus.

Publicidade Continuar a ler

Centros comerciais, armazéns, administrações que acolhem público, bancos e mercados cobertos, vão completar a lista dos lugares em que já era obrigatório o uso da máscara , tais como museus, estações, aeroportos, salas de reunião e espectáculos, cinemas, restaurantes, hotéis, centros de férias, bibliotecas, lugares de culto, recintos desportivos cobertos e idênticos.

Segundo declarou o ministro da Saúde francês, Olivier Véran, existem sinais preocupantes de uma retoma da epidemia de Covid-19 no território francês.

De acordo com Véran foram detectados entre 400 e 500 clusters( focos epidémicos), nomeadamente nas regiões de Mayenne, Bretanha e no extremo leste do país. Todavia o ministro da Saúde sublinhou,que os referidos focos epidémicos estão longe de representar um novo surto de Covid-19 em França.

Olivier Véran, anunciou que na região de Mayenne, especificamente, os indicadores da epidemia são antes animadores, se considerarmos que em cada 100 rastreios efectuados o número de casos positivos baixou de 9 para 3.

O Presidente Emmanuel Macron tinha anunciadon, no dia 14 de Julho, a obrigatoriedade da máscara a partir de 1 de Agosto, mas a data de entrada em vigor foi antecipada perante os sinais, embora fracos, da retoma da epidemia.

Em caso de infracção à medida, uma multa de 135 euros será aplicada.

Segundo o porta-voz do governo francês,Gabriel Attal, a medida, entrada em vigor na segunda-feira,visa evitar a implementação de um novo confinamento geral da população.

Segundo os serviços de Saúde Pública,ao nível da França, a taxa de reprodução efectiva do vírus ("R efectivo" baseado nos testes virológicos positivos) voltou a ultrapassar ligeiramente 1 desde a primeira semana de Julho, e situa-se agora em cerca 1,20.

Entrada em vigor em França da obrigatorieadade da máscara em locais fechados

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro