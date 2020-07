#Brasil/Covid-19

Covid-19: Brasil ultrapassou 80.000 mortes

Hospital Pedro Ernesto. Rio de Janeiro. 15 de Julho de 2020. AFP - MAURO PIMENTEL

Texto por: RFI 2 min

O Brasil ultrapassou as 80.000 mortes por Covid-19 e tem mais de dois milhões de pessoas infectadas. Trata-se do segundo país com mais mortes e casos confirmados de covid-19 no mundo, atrás dos Estados Unidos.