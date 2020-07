Futebol: Cristiano Ronaldo bisou no triunfo da Juventus frente à Lazio

Cristiano Ronaldo, avançado português, foi decisivo no triunfo da Juventus por 2-1 frente à Lazio, apontando os dois golos dos ‘bianconeri’, num jogo a contar para a 34ª jornada do campeonato italiano da primeira divisão de futebol.

A Juventus está cada vez mais próxima de chegar ao título de Campeão em Itália, contando com 8 pontos de vantagem sobre o Inter de Milão.

Cristiano Ronaldo chega aos 30 golos

O jogo ente a equipa de Turim, onde actua o internacional português Cristiano Ronaldo, e a homóloga de Roma, onde está o internacional angolano Bastos, até foi equilibrado na primeira parte.

No entanto, no segundo período, em apenas três minutos o encontro ficou resolvido. Cristiano Ronaldo apontou os dois golos, o primeiro de grande penalidade aos 51 minutos e o segundo aos 54.

O internacional português chega assim aos 30 golos apontados nesta época 2019/2020, ocupando a liderança na classificação do melhor marcador da Serie A, mas não está isolado isto porque o avançado italiano da Lazio, Ciro Immobile, também atingiu os 30 tentos quando marcou o golo de honra para os romanos aos 83 minutos de grande penalidade.

De notar que Cristiano Ronaldo atingiu um recorde invejável, tendo apontado pelo menos 50 golos em três campeonatos diferentes: Serie A em Itália, Liga em Espanha e Premier League na Inglaterra.

O resultado fixou-se em 2-1 para a Juventus. Com este triunfo, a ‘Vecchia Signora’ tem 80 pontos, mais oito do que o Inter de Milão, que empatou a duas bolas frente à AS Roma, e mais nove do que a Atalanta, que empatou a uma bola frente ao Hellas Verona.

A Lazio do defesa angolano Bastos ocupa o quarto lugar com 69 pontos, registando o seu quinto jogo sem vencer: 4 derrotas e um empate.

Na próxima jornada a Juventus desloca-se ao terreno da Udinese a 23 de Julho, enquanto a Atalanta recebe o Bolonha nesta terça-feira 21 de Julho e que o Inter de Milão recebe a Fiorentina a 22 deste mês.

