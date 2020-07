Futebol: FC Porto goleou o Moreirense nos festejos do título

O FC Porto venceu por 6-1 o Moreirense num jogo a contar para a 33ª e penúltima jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

Publicidade Continuar a ler

O Futebol Clube do Clube festejou o triunfo de Campeão de Portugal com uma goleada frente à equipa de Moreira de Cónegos.

Festival de golos

A goleada dos portuenses começou bem cedo neste encontro com um tento do avançado colombiano Luis Díaz aos 4 minutos.

No entanto a equipa do Moreirense reagiu e empatou aos 20 minutos com um golo do internacional angolano Fábio Abreu.

Um empate que subsistiu até ao fim dos primeiros 45 minutos de jogo.

Na segunda parte não houve tréguas para a equipa de Moreira de Cónegos, o FC Porto dominou a partida por completo.

O médio brasileiro Otávio, o defesa brasileiro Alex Telles, o avançado maliano Moussa Marega, e o avançado brasileiro Tiquinho Soares, este último tendo bisado, apontaram os cinco golos dos dragões, que fixaram o resultado final em 6-1.

Na tabela classificativa, a equipa da Cidade Invicta lidera com 82 pontos, e já se sagrou Campeã de Portugal. No segundo lugar encontra-se o Benfica com 71, a onze do líder.

Quanto ao Moreirense está na oitava posição com 43 pontos.

Benfica defronta Aves desfalcadas

O SL Benfica, garantido de acabar no segundo lugar, desloca-se ao terreno do Desportivo das Aves, clube que tem tido problemas financeiros. Aliás a SAD - Sociedade Anónima Desportiva - do clube avense afirmou recentemente que os jogos frente ao Benfica e ao Portimonense não se iriam realizar.

Perante uma situação caótica, o Presidente do clube, e que detém 10% da SAD, declarou na segunda-feira que tinha alcançado as condições para a equipa receber os encarnados mas ainda não garantiu a participação no derradeiro jogo frente ao Portimonense.

Recorde-se que oito jogadores já rescindiram no Desportivo das Aves por falta de pagamento de pelo menos três meses de salário, um deles sendo o internacional angolano Jonathan Buatu.

Sporting Clube de Portugal tenta segurar 3° lugar

O Sporting CP tem actualmente 59 pontos, mais dois do que o Sporting de Braga, no entanto os bracarenses foram derrotados pelo Tondela por 1-0, o que significa que um triunfo pode assegurar aos leoninos o terceiro lugar na tabela classificativa.

Para isso a equipa lisboeta tem de vencer, em casa no Estádio Alvalade, o Vitória de Setúbal, clube que precisa de ganhar pontos para não descer ao segundo escalão do futebol português.

De notar que os setubalenses são comandados pelo antigo internacional angolano e ex-seleccionador dos Palancas Negras, Lito Vidigal, que já tinha dirigido a equipa de Setúbal na época passada.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro