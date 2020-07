Retoma das negociações para acordo comercial pós-Brexit

As negociações sobre o Brexit retomaram esta terça-feira, em Londres, mas as profundas divergências dificultam a perspectiva de se alcançar rapidamente um acordo.

O Reino Unido retomou em Londres, as negociações com a União Europeia para concluir um acordo comercial pós-Brexit. O tempo urge e o governo britânico quer evitar o cenário de um “no deal” no final do ano.

Ao fim de 47 anos de um casamento difícil, o Reino Unido separou-se da União Europeia em Janeiro, mas o país tem até ao final do período de transição – 31 de Dezembro de 2020 – para concluir um acordo comercial com o bloco comunitário.

Os negociadores britânicos e europeus vão estar reunidos durante três dias em Londres para tentar encontrar uma base de entendimento, mas há divergências importantes que travam a possibilidade de se avançar para um eventual acordo em breve. Além disso, a pandemia de Covid-19 também dificultou o diálogo e as intensas semanas de negociações em Junho não desbloquearam a situação.

“Há divergências consideráveis sobre várias questões importantes”, como a pesca e a soberania britânica, declarou esta segunda-feira o porta-voz do primeiro-ministro Boris Johnson.

Na semana passada, Londres revelou as primeiras propostas sobre a gestão das suas fronteiras após o Brexit, insistindo que elas vão ser aplicadas independentemente da conclusão de um acordo com Bruxelas. O projecto prevê uma aplicação gradual da lei para as fronteiras ao longo do primeiro semestre de 2021 e foi altamente criticado pelo jornal Times, este fim-de-semana, devido ao “aumento de impostos” que vai provocar e à sua complexidade “burocrática”.

A indústria dos transportes de carga considerou, no sábado, que com as novas regras três quartos dos transportadores britânicos poderiam não ter as autorizações necessárias para transportar mercadorias para o Reino Unido em caso de “no deal”. Se a União Europeia e o seu antigo parceiro não conseguirem fechar acordo, serão as regras da Organização Mundial do Comércio, com taxas aduaneiras elevadas, que passam a comandar, a partir de Janeiro de 2021, as relações comerciais entre Reino Unido e União Europeia.

