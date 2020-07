Futebol: Benfica goleou, Sporting CP com 3° lugar em risco

O SL Benfica venceu por 0-4 na deslocação ao terreno do Desportivo das Aves, enquanto o Sporting Clube de Portugal empatou, em casa, frente ao Vitória de Setúbal, em jogos a contarem para a 33ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

Os dois primeiros lugares da liga portuguesa já estão garantidos, respectivamente para o FC Porto e o SL Benfica, no entanto no que diz respeito ao terceiro lugar a luta ainda continua entre o Sporting CP e o Sporting de Braga.

Benfica goleou Aves em crise político-económica

O jogo na Vila das Aves foi particular, muito além do triunfo encarnado. O jogo esteve para nem começar: Foi necessário chamar ao estádio elementos da GNR para que fossem abertas as portas de duas salas que servem para a organização do jogo. As portas encontravam-se fechadas e as chaves encontravam-se desaparecidas. Sem chaves para abrir estas salas, a direção, através do advogado do clube, foi forçada a pedir autorização a um juiz para que a GNR se deslocasse ao estádio para abrir as portas. O juiz deu autorização e as portas foram abertas pela GNR com recurso à força.

Uma situação inacreditável num clube que tem tido problemas financeiros. Aliás é necessário lembrar que a SAD - Sociedade Anónima Desportiva - do clube avense afirmou que os jogos frente ao Benfica e ao Portimonense não se iriam realizar.

Perante uma situação caótica, o Presidente do clube, e que detém 10% da SAD, criou as condições para a equipa receber os encarnados e afirmou que vai com a equipa na deslocação, no derradeiro jogo da época, ao terreno do Portimonense.

Recorde-se que dez jogadores já rescindiram no Desportivo das Aves por falta de pagamento de pelo menos três meses de salário, um deles sendo o internacional angolano Jonathan Buatu.

Dentro das quatro linhas, e após um minuto de protestos da parte dos jogadores do clube avense em que ficaram estáticos, o jogo resumiu-se a um sentido único da parte do Benfica.

Apesar dos esforços da equipa da Vila das Aves, os encarnados não tiveram grandes dificuldades em garantir o triunfo.

Os golos foram apontados pelo avançado português Rafa Silva, aos 4 minutos, pelo médio luso Pizzi de grande penalidade aos 52 minutos, e pelo avançado português, de 19 anos, Gonçalo Ramos que bisou na sua estreia com a camisola do Benfica aos 87 e 90+3 minutos.

Sporting Clube de Portugal luta pelo 3° lugar

O Sporting CP tem actualmente 60 pontos, mais três do que o Sporting de Braga, quando falta apenas uma jornada para o fim do campeonato.

Os leoninos empataram sem golos no Estádio Alvalade frente ao Vitória de Setúbal, comandado pelo antigo internacional angolano e ex-seleccionador dos Palancas Negras, Lito Vidigal, que já tinha dirigido a equipa setubalense na época passada.

De lembrar que os bracarenses foram derrotados pelo Tondela por 1-0. Na última jornada o Sporting Clube de Portugal recebe o Benfica no dérbi lisboeta, enquanto o Sporting de Braga recebe o campeão de Portugal, o FC Porto, os jogos sendo no mesmo dia, a 25 de Julho.

