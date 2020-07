Líbano: Jean-Yves Le Drian em socorro de um país à beira do colapaso

O chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, chega esta quarta-feira a Beirute, num contexto muito conturbado. O Líbano está mergulhado numa crise económica e financeira sem precedentes e o ministro vai anunciar os detalhes da ajuda francesa aos programas de ensino francófonos no país.

Jean-Yves Le Drian deve, acima de tudo, discutir seriamente com os líderes libaneses as reformas urgentes a serem implementadas.

No início deste mês o ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que a França estaria disponível para ajudar o país, porém a sua mensagem parece não ter sido ouvida e o país continua paralisado, à beira do colapso financeiro.

Ajuda financeira sob algumas condições

O Líbano vive actualmente uma crise económica e financeira, calcula-se que a libra libanesa tenha desvalorizado 60% no último mês. O grupo de apoio internacional já disse que está disponível para ajudar o país a reabastecer os cofres do Estado, mas para isso exige algumas reformas e as autoridades ainda não deram passos sérios nesse sentido.

As exigências já vêm de Dezembro do ano passado, quando o grupo de ajuda internacional se reuniu em Paris. Desde então, foi criado um novo governo, mas as promessas do executivo de Hassan Diab não foram cumpridas.

O chefe da diplomacia francesa deve instar as autoridades libanesas a agir, lembrando-lhes que são eles que têm a chave para sair da crise. Nesta missão, Jean Yves le Drian não chega ao país de mãos vazias, ele deve anunciar os detalhes da ajuda de Paris aos programas da língua francesa no Líbano.

