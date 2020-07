Futebol: Liverpool intromete-se na luta pela Liga dos Campeões

O Liverpool, Campeão 2019/2020 na Inglaterra, venceu por 5-3 o Chelsea e intrometeu-se na luta pela Liga dos Campeões visto que o Manchester United aproveitou o deslize dos londrinos para chegar ao pódio.

Publicidade Continuar a ler

O Campeão da Liga inglesa da primeira divisão de futebol, o Liverpool, está a ter um papel importante no que diz respeito aos clubes que o vão seguir para a próxima edição da Liga dos Campeões europeus.

Derrota pesada para o Chelsea

Os 'Reds', a jogarem no Estádio Anfield Road, venceram por 5-3 o Chelsea que está na corrida para assegurar um lugar na próxima liga milionária.

Na primeira parte o Liverpool apontou três golos pelo médio guineense Naby Keita, pelo defesa inglês Alexander-Arnold e pelo médio holandês Gini Wijnaldum, sendo que os londrinos apenas reduziram o marcador com um tento do avançado francês Olivier Giroud.

O segundo período foi mais equilibrado visto que cada uma das equipas marcou dois golos: o avançado brasileiro Roberto Firmino e o médio britânico Oxlade-Chamberlain para os ‘Reds’, e o avançado inglês Tammy Abraham e o avançado norte-americano Christian Pulisic para os ‘Blues’.

Com este resultado o Liverpool mantém-se tranquilamente no primeiro lugar com 96 pontos, mais 18 do que o Manchester City, isto enquanto o Manchester United tem 63 pontos, no terceiro lugar, após um empate a uma bola frente ao West Ham, e o Chelsea também tem 63.

A equipa do Leicester esta na quinta posição, fora dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões, com 62 pontos, a apenas um ponto dos ‘Red Devils’ e dos ‘Blues’, quando falta apenas um jogo para o fim da Premier League, versão 2019/2020.

Na derradeira jornada o Leicester recebe o Manchester United, enquanto o Chelsea acolhe o Wolverhampton, no mesmo dia, a 26 de Julho. De notar que o Campeão, o Liverpool, desloca-se ao terreno do Newcastle, clube que ocupa o 13° lugar com 44 pontos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro