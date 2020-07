Futebol: Juventus falha oportunidade de se sagrar Campeã em Itália

A Juventus foi derrotada na deslocação ao terreno da Udinese por 2-1 num jogo a contar para a 35ª jornada do campeonato italiano da primeira divisão de futebol.

Os ‘bianconeri’ tinham uma oportunidade única de se sagrarem Campeões da liga italiana em caso de triunfo frente à Udinese.

Juventus falha temporariamente o título

A Juventus deslocou-se ao terreno da Udinese, clube que luta pela sua manutenção, e tinha como objectivo arrecadar os três pontos para festejar o título de Campeão.

A primeira parte até foi favorável à Juventus visto que aos 42 minutos o defesa holandês Matthijs de Ligt abriu o marcador com um remate de fora da área que enganou o guarda-redes argentino Juan Musso.

A vencer por 0-1, os jogadores da ‘Vecchia Signora’ tinham tudo nas mãos para alcançar o troféu de Campeão já nesta quinta-feira à noite.

No entanto no segundo período do encontro ocorreu a inesperada reviravolta. A Udinese empatou com um tento aos 52 minutos do avançado macedónio Ilija Nestorovski. Depois nos instantes finais do jogo o médio marfinense Seko Fofana selou o resultado com um tento aos 90+2 minutos.

A Udinese, 15° classificado, venceu por 2-1 e assegurou ‘quase’ a manutenção, tendo 39 pontos mais sete pontos do que o Lecce que ocupa o 18° lugar, que dá acesso à despromoção ao segundo escalão do futebol italiano.

Quanto à Juventus continua na liderança da Serie A com 80 pontos, mais seis do que a Atalanta, mais sete do que o Inter de Milão, e mais oito do que a Lazio, do internacional angolano Bastos, que venceu por 2-1 o Cagliari, mantendo-se assim na luta pelo título, quando faltam três jornadas para o fim do campeonato, versão 2019/2020.

De notar que o avançado italiano da Lazio, Ciro Immobile, marcou um tento frente ao Cagliari e isolou-se na liderança do melhor marcador com 31 golos, à frente do internacional português da Juventus, Cristiano Ronaldo, que tem 30 tentos apontados nesta época.

Na próxima jornada a Atalanta desloca-se ao terreno do AC Milan, a 24 de Julho, o Inter de Milão desloca-se ao terreno do Genoa, a 25 de Julho, isto enquanto a Juventus recebe a Sampdoria a 26 de Julho, no mesmo dia em que a Lazio desloca-se ao terreno do Hellas Verona.

