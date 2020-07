Futebol: PSG arrecadou a Taça de França ao vencer o Saint-Étienne

O Paris Saint-Germain derrotou por 1-0 o Saint-Étienne na final da Taça de França de futebol, que decorreu no Stade de France, e arrecadou o troféu.

Publicidade Continuar a ler

Os parisienses venceram pela 13ª vez o troféu da Taça nacional ao derrotar por 1-0 o Saint-Étienne na final, versão 2019/2020.

Neymar decisivo no triunfo do PSG

O jogo até começou bem para os ‘verdes’ visto que o avançado gabonês Denis Bouanga conseguiu rematar à baliza do PSG e foi por pouco que a bola não entrou na baliza, batendo no poste do guarda-redes costa-riquenho Keylor Navas.

Os parisienses tinham dificuldades em seguir o ritmo do Saint-Étienne e sobretudo de Denis Bouanga, aliás a situação pareceu piorar com a lesão do defesa alemão Thilo Kehrer aos 12 minutos.

No entanto aos 14 minutos numa acção iniciada e levada a cabo pelo avançado francês Kylian Mbappé, o remate do internacional gaulês foi desviado pelo guarda-redes Jessy Moulin e quem aproveitou para empurrar o esférico para dentro da baliza foi o avançado brasileiro Neymar.

A noite parecia finalmente sorrir ao Paris Saint-Germain até à lesão de Kylian Mbappé. Uma entrada violenta do defesa francês Loïc Perrin acabou por lesionar o avançado francês que teve de sair das quatro linhas. Quanto ao defesa do Saint-Étienne, após ter sido admoestado com um amarelo, o árbitro decidiu, após ter consultado o VAR - vídeo-árbitro -, mostrar um cartão vermelho directo.

A dez contra o onze o PSG limitou-se a gerir o resultado, enquanto os ‘verdes’ tentam chegar ao empate sem sucesso.

Os parisienses venceram por 1-0 o Saint-Étienne e levantaram o troféu da Taça de França pela 13ª vez.

De notar que, com restrições devido à contaminação e propagação do novo coronavírus, o número de espectadores estava limitado a 5 000 pessoas, no entanto os adeptos das claques dos respectivos clubes não estiveram presentes, sendo que o número de espectadores presentes estava abaixo dos 5 000.

Com este triunfo do PSG, o Nice garantiu uma vaga europeia para 2020/2021 na Liga Europa, enquanto os ‘verdes’ terminam esta época caótica sem nenhum título e com um 17° lugar no campeonato francês da primeira divisão de futebol.

O Paris Saint-Germain, após ter sido sagrado Campeão de França, venceu a Taça de França e na próxima semana tem mais uma final a disputar, a Taça da Liga frente ao Lyon.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro