Guerra dos consulados entre a China e os Estados Unidos

Entrada do consulado americano de Chengdu, no Sichuan, na China, ontem no dia 23 de Julho de 2020. GOH Chai Hin / AFP

Liliana Henriques

A China ordenou hoje encerrar o consulado americano de Chengdu, no sudoeste do seu território, 3 dias depois da decisão de Washington de fechar no prazo de 72 horas, ou seja esta sexta-feira, o consulado chinês de Houston, no Texas, alegando que esta estrutura funcionaria como plataforma de espionagem.