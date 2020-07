PSG frente ao Saint-Étienne, a retoma do futebol francês à prova do Covid-19

Kylian Mbappé (esquerda) e Neymar (direita), as duas estrelas do Paris Saint-Germain.

O Paris Saint-Germain e o Saint-Étienne defrontam-se nesta sexta-feira 24 de Julho na final da Taça de França, o primeiro jogo oficial desde que todas as actividades desportivas ficaram paradas em meados de Março.

O futebol francês regressa aos relvados para um primeiro jogo oficial desde o início da crise da pandemia de Covid-19.

5 000 pessoas nas bancadas do Stade de France

A final, inicialmente prevista a 25 de Abril, foi no início da crise cancelada, com os campeonatos nacionais em França que não retomaram como noutros países.

No entanto após várias reuniões, a Federação Francesa de futebol conseguiu convencer o Governo, com restrições devido à contaminação e propagação do novo coronavírus, a organizar esta final.

Uma final que ainda esteve em risco recentemente visto que nalguns jogos amigáveis o público não tinha máscara nem respeitava o distanciamento social. Este primeiro jogo oficial será um teste para os próximos encontros em que há um limite de 5 000 adeptos nas bancadas.

De notar que o Paris Saint-Germain, onde actuam o brasileiro Neymar e o francês Kylian Mbappé, teve três jogos amigáveis bem sucedidos: 9-0 frente aos franceses do Le Havre, 7-0 frente aos belgas do Beveren, e 4-0 frente aos escoceses do Celtic.

Quanto ao Saint-Étienne derrotou o Nice por 4-1 e o Charleroi da Bélgica por 4-0, mas perdeu frente ao Anderlecht por 1-2.

PSG, o sonho europeu

As duas equipas chegam a este encontro com ambições bem diferentes. Os parisienses querem vencer a Taça de França e a Taça da Liga, mas têm os olhos postos em Lisboa onde vão realizar o quarto-de-final da Liga dos Campeões frente aos italianos da Atalanta, enquanto os ‘verdes’ querem alcançar um apuramento para a Liga Europa, isto após uma época em que terminaram num preocupante 17° lugar num campeonato que conta com 20 equipas.

De referir ainda que o PSG venceu 12 Taças de França, enquanto o Saint-Étienne arrecadou seis vezes o troféu.

A final decorre nesta sexta-feira no Stade de France na região parisiense, um encontro especial para o capitão brasileiro do Paris Saint-Germain, Thiago Silva, que realiza um dos últimos jogos com a camisola parisiense visto que após a Taça de França, a Taça da Liga e a Liga dos Campeões europeus, vai sair do clube que decidiu não renovar o contrato.

Crónica de Marco Martins 24-07-2020

