Testes obrigatórios à Covid-19 à chegada em França para cidadãos de 16 países

O Primeiro-ministro francês, Jean Castex, no momento em que anunciava as medidas de segurança sanitária no aeroporto de Roissy-Charles de Gaulle, na sexta-feira 24 de Julho de 2020.

Em França, o Primeiro-ministro Jean Castex anunciou que, a partir de 1 de Agosto, testes à covid-19 à serão obrigatórios à chegada dos aeroportos e portos, para franceses ou cidadãos residentes em França provenientes de 16 países para os quais as fronteiras ainda estão fechadas. Entre os países afectados pela medida estão os Estados Unidos, Brasil, India, Israel, Argélia, México, Marrocos, Madagascar, entre muitos outros.

O Primeiro-ministro francês Jean Castex anunciou nesta sexta-feira que a França vai efectuar testes obrigatórios à Covid-19, em pessoas provenientes de 16 países, nomeadamente os Estados Unidos, Brasil, Argélia e Peru, onde o novo coronavírus circula muito activamente.

A sua chegada à França, os cidadãos dos referidos países, dos quais fazem parte também a Índia, México, Marrocos e Madagáscar, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Omã,Qatar, Israel,Koweit, Sérbia e Turquia, deverão apresentar o certificado do teste em como não estão infectadas pelo novo coronavírus.

Jean Castex anunciou que as decisões do governo francês foram tomadas, com base na evolução da pandemia de Covid-19, avaliada pelo Conselho de Defesa e de Segurança Nacional.

Jean Castex, Primeiro-ministro da França 24 07 2020

"O Conselho de defesa e de segurança nacional tomou uma série de decisões importantes de reforço da segurança sanitária nas fronteiras.

Foram identificados 16 países no mundo onde a circulação do vírus é particularmente forte.

As fronteiras mantêm-se fechadas para esses países. Os únicos passageiros que podem de lá chegar são cidadãos franceses lá residentes ou cidadãos desses países com residência regular em França.

Todavia para o conjunto destes países foi decidido que os viajantes terão de realizar um teste comprovando que não têm o vírus antes do embarque nos respectivos aviões.

E decidimos generalizar os testes à chegada."

(Jean Castex)

Castex recomendou igualmente aos franceses que evitem viajar para a região espanhola da Catalunha, enquanto a situação sanitária não melhorar.

O chefe do governo de França, realçou por outro lado que as autoridades nacionais têm mantido contactos com as suas homólogas espanholas de forma a assegurar que no sentido contrário, os fluxos de pessoas vindas da Catalunha para a França sejam, na medida do possível, limitados.

As medidas, anunciadas por Jean Castex,no decurso de uma visita ao aeroporto parisiense de Roissy-Charles de Gaulle, entram em vigor no dia 1 de Agosto.

Paralelamente aos 16 países mencionados, o rastreio à Covid-19 será generalizado em todos os aeroportos franceses.

Segundo o Primeiro-ministro francês, a generalização dos testes deve-se ao facto de que em muito países não existe uma estratégia de rastreio e o acesso aos testes é difícil.

