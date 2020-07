Turquia: Haghia Sofia acolheu primeira oração muçulmana desde há 86 anos

Desde a madrugada desta sexta-feira, que uma pequena multidão de crentes se acumulou à porta da imponente Haghia Sofia, esperando o tão ansiado momento: a abertura das portas da sucessivamente catedral, mesquita, museu e agora novamente reconvertida a mesquita, que acolheu a primeira oração muçulmana das sextas-feiras em 86 anos.

Haghia Sofia foi construída no século VI na então Constantinopla, e foi durante séculos o maior templo cristão do planeta, simbolizando o centro do império bizantino, até à queda do mesmo com a conquista otomana, protagonizada pelo sultão Mehmet II, o conquistador, que logo a converteu em mesquita imperial.

O imponente edifício, considerado património da humanidade pela UNESCO, foi depois transformado em museu pelo regime laico de Mustafa Kemal Ataturk, o pai da moderna república turca.

Agora, e apos uma decisão judicial que anulou a sua classificação como espaço museológico, o presidente Recep Tayyip Erdogan converteu-o de novo numa mesquita, concretizando uma promessa de longa data, e restaurando de certa forma a glória otomana sobre Haghia Sofia (Santa Sabedoria, em português).

Erdogan inspecionou esta quinta-feira (23/07) a mesquita, e esta sexta-feira esteve entre os milhares de fiéis, que no interior e no exterior do edifício celebraram aquilo que muitos consideram uma vitória do islão.

O presidente turco terá escolhido ele próprio as enormes carpetes de cor turquesa, que foram colocadas no chão do edifício, para receber os crentes, que realizaram as suas preces enquanto alguns dos icónicos motivos cristãos, entre os quais frescos da Virgem Maria, de Jesus, bem como do anjo Gabriel, estavam tapados por cortinas amovíveis, entretanto colocadas.

Perante alguma estupefacção e críticas do Ocidente perante a decisão, e muita preocupação por parte de historiadores, que temem que alguns dos tesouros do edifício possam ser danificados, Erdogan assinala claramente que vê a Turquia como a herdeira do império otomano, e ele próprio como um dos líderes da ummah (congregação) muçulmana.

A própria data da inauguração não é inocente: precisamente no dia 24 de julho há 97 anos foi assinado o tratado de Lausanne, que ditou a capitulação do império otomano e deu as bases legais para a fundação da república ataturkista.

O governo turco já confirmou entretanto que os turistas poderão continuar a visitar o edifício, fora das 5 orações diárias – e talvez mais importante, que deixarão Gli, o famoso gato de Haghia Sofia, tornado famoso por uma festa dada por Barrack Obama numa visita em 2009, e que tem uma conta no Instagram, seguida por dezenas de milhares de pessoas, continuar a viver na agora mesquita.

