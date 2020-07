Estados Unidos/Política

Trump recua nas intenções a cem dias da eleição presidencial de Novembro

A cem dias da eleição presidencial americana , Doanld Trump recua nas intenções de voto. GETTY IMAGES/AFP

Texto por: RFI

A faltarem 100 dias para as eleições presidenciais nos EUA quase tudo é uma incógnita: a forma como os eleitores vão votar, que nomes vão aparecer nos boletins de voto e se Donald Trump aceitará o resultado final. Com em pano de fundo o agravamento da crise sanitária no país, Donald Trump luta contra a sua queda nas intenções de voto e o seu rival democrata Joe Biden prepara-se anunciar a pessoa que será seu vice-presidente em caso de vitória na eleição de Novembro.