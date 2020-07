Futebol: Juventus sagrou-se Campeã em Itália

A Juventus sagrou-se Campeã em Itália após ter derrotado a Sampdoria por 2-0 num jogo a contar para a 36ª jornada do campeonato italiano da primeira divisão de futebol.

A Juventus arrecadou o seu 36° título de Campeão em Itália, é o 9° título consecutivo conquistado pela ‘Vecchia Signora’.

Cristiano Ronaldo abre caminho para o título

Os ‘bianconeri’ precisavam de um triunfo para levantar o troféu da Serie A, isto perante a Sampdoria, clube que ocupa o 15° lugar na tabela classificativa.

A Juventus, num jogo equilibrado, abriu o marcador com um tento do internacional português, Cristiano Ronaldo, ainda na primeira parte aos 45+7 minutos. É o 31° golo apontado pelo avançado luso nesta temporada 2019/2020, estando a três do melhor marcador o italiano da Lazio, Ciro Immobile.

A ‘Vecchia Signora’ estava cada vez mais perto do troféu de Campeão.

No segundo período o avançado italiano Federico Bernardeschi apontou o segundo golo da Juventus, ele que apontou o seu primeiro tento nesta época 2019/2020 do campeonato italiano da primeira divisão.

A vencer por 2-0, o caminho estava aberto para os ‘bianconeri’ se sagrarem Campeões em Itália.

A Juventus até falhou o terceiro tento visto que Cristiano Ronaldo falhou uma grande penalidade aos 89 minutos.

O resultado final fixou-se em 2-0 para a equipa de Turim que se sagrou Campeã em Itália, contando agora com 83 pontos, mais sete do que o Inter de Milão, que venceu por 0-3 na deslocação ao terreno do Genoa, isto quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato.

De notar que a Atalanta e a Lazio têm 75 pontos, sendo que a Atalanta empatou a uma bola frente ao AC Milan, enquanto a Lazio do internacional angolano Bastos derrotou por 1-5 na deslocação ao terreno do Hellas Verona.

Na próxima jornada a Juventus desloca-se ao terreno do Cagliari, a 29 de Julho, o Inter de Milão recebe o Nápoles, a 28 de Julho, isto enquanto a 29 de Julho a Atalanta desloca-se ao terreno do Parma e a Lazio acolhe o Brescia.

