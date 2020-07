Voluntário confessa ter sido autor de incêndio na catedral de Nantes

Uma semana depois do incêndio na catedral de Nantes, no oeste da França, um voluntário ruandês da diocese confessou ter sido o autor. Refugiado em França desde há vários anos,o ruandês que se encontra agora sob prisão preventiva não soube explicar às autoridades as razões que o levaram efectuar semelhante gesto.

Suspeitado desde a semana passada de ser o responsável pelo incêndio ocorrido na catedral de Nantes, o refugiado ruandês de 39 anos, segundo o seu advogado Quentin Chabert, sente-se aliviado por ter cnfessado,mas ao mesmo tempo amedrontado e ultrapassado pelos acontecimentos.

O homem reconheceu, sábado perante um juiz de instrução, ter sido o autor do acto que destruiu sectores do edifício religioso, da cidade situada no oeste da França. Ele foi indiciado por destruição e degradação através de um incêndio.

Segundo o procurador da República de Nantes, Pierre Sennès, o autor do incêndio declarou ter acendido o fogo em três lugares da catedral, designamente no grande orgão, no pequeno e num quadro eléctrico.

O magistrado disse que o refugiado ruandês, encarregado de fechar a catedral na véspera do incêndio, era objecto de uma ordem de expulsão do território francês emitida em Novembro de 2019.

O procurador Sennès sublinhou que o indiciado, agora sob prisão preventiva, não deu pormenores sobre os motivos que levaram o ruandês a cometer tal acto e que o mesmo vai ser submetido a um exame psiquiátrico.

De acordo com o reitor da catedral de Nantes, o padre Hubert Champenois, o voluntário envolvido no incêndio é um ruandês refugiado em França desde há cinco anos e que exercia, no edifício religioso, as funções de ministrante. O padre Champenois afirmou ter confiança no acusado, como em todos os colaboradores da catedral.

O incêndio da catedral de Nantes, ocorrido a 18 de Julho último, quinze meses depois do sucedido na Notre Dame de Paris, suscitou uma profunda emoção no seio da população local, da qual algumas pessoas recordaram-se de um anterior incêndio no mesmo edifício, em 28 de Janeiro de 1972.

