Aumento de novas infecções pela Covid-19 inquieta Europa que implementa medidas

O Primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sanchez, critica quarentena imposta por governo de Londres à cidadãos britânicos que regressarem de férias de regiões espanholas. © REUTERS/Sergio Perez

Texto por: RFI 2 min

Com em pano de fundo as férias estivais,a Europa, à semelhança de outras partes do mundo receia mais do que nunca a emergência de um novo surto epidémico da Coid-19. O aumento de novos casos na França, Bélgica, Alemanha e Espanha, leva os governos dos respectivos países a manifestarem a sua inquietação.