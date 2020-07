Bielorrússia/ Defesa

Bielorrússia captura mercenários presumíveis russos antes de eleição

O Presidente da Bielorrússia, Alexandre Loukachenko, vai candidatar-se a um novo mandato no dia 9 de Agosto. REUTERS/Vasily Fedosenko

Texto por: RFI 1 min

As forças de segurança bielorrussas capturaram na noite de terça para quarta-feira 33 mercenários da firma Wagner, especializada em segurança. Segundo a Belta, agência de notícias local, que cita fontes policiais, duzentos membros da Wagner entraram na Bielorrússia. A Belta divulgou uma lista com os nomes e data do nascimento dos presumíveis mercenários russos.