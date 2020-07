Futebol: Ciro Immobile, melhor marcador em Itália, à frente de Cristiano Ronaldo?

O campeonato italiano da primeira divisão de futebol está ao rubro no que diz respeito ao segundo lugar na tabela classificativa, mas também na luta pelo melhor marcador onde Ciro Immobile ocupa a liderança à frente de Cristiano Ronaldo.

O título de Campeão em Itália já está nas mãos da Juventus pelo nono ano consecutivo. No entanto a luta ainda está ao rubro para o terceiro lugar bem como para o troféu de melhor marcador da Serie A.

Ciro Immobile tem 4 golos de vantagem sobre Cristiano Ronaldo

O avançado italiano Ciro Immobile apontou 35 golos nesta época 2019/2020 com a camisola da Lazio de Roma, que venceu o Brescia por 2-0, com um tento do internacional transalpino.

O atleta da Lazio tem agora quatro golos de vantagem sobre avançado português da Juventus, Cristiano Ronaldo, que não marcou nenhum golo na derrota dos ‘bianconeri’ por 2-0 na deslocação ao terreno do Cagliari.

Recorde-se que na temporada passada o melhor marcador foi o italiano Fabio Quagliarella, que actua na Sampdoria, com 26 golos apontados, enquanto Cristiano Ronaldo tinha terminado no quarto lugar com 21 golos, e que Ciro Immobile tinha apontado 15 golos, ocupando apenas o 10° lugar na lista dos melhores marcadores.

Inter, Atalanta e Lazio na luta pelo 2° lugar

A luta também continua intensa para o segundo lugar. O Inter de Milão está na segunda posição com 79 pontos, isto após o triunfo por 2-0 frente ao Nápoles num jogo a contar para a 37ª jornada do campeonato italiano da primeira divisão.

Quanto à Atalanta e à Lazio de Roma ocupam o terceiro lugar com 78 pontos, isto após terem derrotado o Parma por 2-1 e o Brescia por 2-0 respectivamente.

Na última jornada os romanos deslocam-se ao terreno Nápoles, isto enquanto a Atalanta e o clube de Milão vão medir forças, sendo que os dois jogos decorrem a 1 de Agosto.

De notar que a Juventus, campeã italiana, ocupa o primeiro lugar com 83 pontos e vai defrontar a AS Roma no derradeiro encontro da Serie A, versão 2019/2020.

