Futebol: Final conturbado em Portugal, afinal quem desce?

Os jogadores do Vitória de Setúbal festejaram a manutenção no passado fim de semana, isto antes da decisão da Liga Portuguesa de futebol. © LUSA - TIAGO PETINGA

Texto por: Marco Martins 2 min

O campeonato português terminou no passado fim-de-semana com as descidas do Portimonense e do Desportivo das Aves, no entanto a Liga Portugal ordenou a descida de divisão para o terceiro escalão do futebol nacional para o Aves e para o Vitória de Setúbal.