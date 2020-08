Futebol português: Dobradinha para o FC Porto ou o SL Benfica?

A final da Taça de Portugal de futebol decorre neste sábado 1 de Agosto em Coimbra entre o Futebol Clube do Porto e o Sport Lisboa e Benfica.

O FC Porto, que venceu recentemente o Campeonato de Portugal da primeira divisão de futebol, quer tentar chegar à dobradinha nesta época 2019/2020, enquanto o SL Benfica quer chegar ao mesmo objectivo visto que venceu a Supertaça nesta temporada. Uma questão de dobradinha.

Sérgio Conceição ainda não venceu a Taça

O treinador dos portuenses, Sérgio Conceição, nunca venceu a Taça de Portugal, tendo perdido duas finais, uma com o SC Braga e uma já com o FC Porto. De referir que durante a carreira de jogador, Sérgio Conceição arrecadou o troféu com os dragões na época 1997/1998.

As estatísticas em finais são favoráveis ao FC Porto, tendo vencido 16 e perdido 14, no entanto já não vence a prova desde 2011, e no que diz respeito aos confrontos directos em finais com o Benfica, os encarnados venceram 8 vezes em nove jogos disputados. Aliás a única vez que os portistas derrotaram os benfiquistas numa final foi na época 1957/1958 vencendo por 1-0.

Encarnados querem ampliar vantagem na Taça

O treinador português do Benfica, Veríssimo, venceu uma vez a prova com o Vitória de Setúbal na temporada 2004/2005, isto enquanto jogador, e quer agora repetir esse feito enquanto técnico dos encarnados.

Recorde-se que as águias venceram em 2004 o FC Porto por 2-1 naquela que foi a última final entre os dois clubes. Aliás sem contar apenas as finais, os dois clubes defrontaram-se 35 vezes, os benfiquistas tendo vencido 21 jogos, os portistas nove, e ocorreram cinco empates.

Este encontro é um Clássico do futebol português, estas duas equipas já se defrontaram 233 vezes, em todas as competições, e nessa estatísticas o FC Porto está na frente com 95 triunfos, enquanto o SL Benfica venceu 88 vezes, sendo que ocorreram 60 empates.

No historial da competição, os encarnados levantaram 26 a Taça de Portugal, o Sporting CP venceu 17 vezes, enquanto os dragões triunfaram 16 vezes.

