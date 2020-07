Uso obrigatório da máscara nas regiões francesas para lutar contra Covid-19

O ministro da Saúde francês, Olivier Veran anunciou sexta-feira que os governadores civis poderão decretar o uso obrigatório de máscaras de protecção,nas regiões franceses em todos os locais que forem necessários. O anúnico de Véran ocorre numa altura em que, a França regista um aumento de novos casos de Covid-19.

Olivier Véran, responsável pela pasta da Saúde no seio do executivo do Presidente Emmanuel Macron,informou que a medidan, a ser aplicada pelos governadores civis, visa combater o ressurgimento das contaminações por Covid-19, que nalgumas regiões de França ultrapassaram as taxas do período pós-confinamento.

Segundo Véran, cada região deverá implementar o decreto governamental em função da evolução da epidemia, no plano local.

O uso obrigatório da máscara de protecção, nos locais públicos, foi decretado no dia 19 de Julho perante a recrudescência de novos focos de coronavírus em França .

A DirecçãoGeral da Saúde, francesa, evocou na quinta-feira a circulação activa do vírus, em França, que já infectou no país, de acordo com as últimas estatísticas, 186.573 pessoas e provocou a morte de mais de 30.000.

Na região norte, cuja principal cidade é Lille, onde se regista uma intensa circulação do novo coronavírus, o governo distrital decidiu implementar a medida em várias zonas da metrópole nortenha, a partir de segunda-feira,dia 3 de Agosto.

