Morreu John Hume, Prémio Nobel da Paz e artesão da reconciliação na Irlanda do Norte

Former Social Democratic and Labour Party (SDLP) leader and MP for Foyle, John Hume, sits with a drink after announcing at a news conference in Belfast, that he will not be standing again for the European Parliament, February 4, 2004.

Faleceu esta segunda-feira com 83 anos de idade, o social-democrata, nacionalista e católico moderado John Hume, recompensado com o Prémio Nobel da Paz em 1998 juntamente com o líder protestante do Partido Unionista do Ulster, David Trimble, pelo papel desempenhado por ambos na "busca de uma solução pacífica" para pôr termo a 30 anos de conflito na Irlanda do Norte, que causou mais de 3.500 mortos.

John Hume nasceu em Londonderry a 18 de Janeiro de 1937 e deveria ter sido padre, mas depois de ter passado pelo seminário mudou de ideias e formou-se em história e francês, língua que falava fluentemente.

John Hume, um dos arquitectos do designado acordo de paz de Sexta-feira Santa, assinado em Belfast, em Abril de 1998 entre John Hume e David Trimble - líderes dos partidos católico e protestante - que pôs termo a 30 anos de conflito armado entre Londres e Dublin, que provocou mais de 3.500 mortos desde 1969.

Os católicos "republicanos" reivindicam a reunificação da Irlanda, enquanto os protestantes "unionistas" pretendem que os seis condados controlados pelo Reino Unido desde a independência em 1922 permaneçam no Reino Unido.

Este acordo foi seguido por um segundo em 2006, o Acordo de St. Andrews, que pôs definitivamente termo à violência, apesar de dos dois campos não terem renunciado aos seus objectivos políticos e identitários.

Figura moderada do catolicismo, John Hume iniciou o diálogo com os nacionalistas irlandeses do Sinn Féin, o braço político do Exército Republicano Irlandês - IRA - e o seu líder Gerry Adams, estabelecendo as bases do posterior Acordo de Paz.

John Hume, uma das grandes figuras políticas da Irlanda do Norte, foi o fundador em 1970 do Partido Social-Democrata e Trabalhista da Irlanda do Norte - SDLP - formação que dirigiu até 2001, quando se afastou progressivamente da vida política por razões de saúde, depois de ter sido eleito como deputado independente da Irlanda em 1969, e membro do parlamento britânico em 1983 eleito pelo seu partido SDLP, contribuiu em larga escala em Westminster, para dar uma dimensão internacional ao conflito irlandês, implicando entre outros o Presidente dos Estados Unidos Bill Clinton e até 2004 foi durante 25 anos deputado europeu.

John Hume, faleceu esta segunda-feira (3/08) na sequência de doença,num lar de idosos em Londonderry, no norte do país, perto da fronteira irlandesa, onde passou os últimos momentos da sua vida, anunciou a família, que decretou que devido à pandemia de Covid-19 a cerimónia fúnebre será celebrada no estricto respeito das regras sanitárias actuais, e que uma homenageùm lhe será prestrada logo que possível.

Gerry Adams, figura tutelar dos nacionalistas do Sinn Féin saudou um "homem que teve a coragem de assumir verdadeiros riscos em nome da paz", designadamente ao ter negocioado com ele mesmo num momento em que "o establishement político e mediático estavam empenhados em diabolizar o Sinn Féin".

O primeiro-ministro irlandês Michael Martin, prestou homenagem a "um grande herói e um verdadeiro artesão da paz...que durante os dias mais sombrios da Irlanda do Norte, reconheceu que a violência não era a via a seguir", o que também foi sublinhado pela primeira-ministra norte-irlandesa do Partido Unionista, Arlene Foster.

O antigo primeiro-ministro Tony Blair, que exercia o cargo durante a assinatura do Acordo de Paz, declarou que John Hume "era um titã político, um visionário que recusava pensar que o futuro devia parecer-se com o passado".

Também o actual PM Boris Johnson saudou "um gigante político, totalmente oposto à violência, dotado de um sentido profundo da justiça social".

O líder do Partido Social-Democrata e Trabalhistada Irlanda do Norte, Colum Eastwood, declarou por sua vez em comunicado que "a morte de John Hume constitui a perda da personalidade política mais importante e mais influente da Irlanda no século XX".

