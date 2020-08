OMS afirma que não há solução milagrosa para lutar contra Covid-19

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director-geral da OMS, no passado dia 3 de Julho em Genebra.

A Organização Mundial de Saúde avisou na segunda-feira que não há, nem haverá uma solução milagre contra a pandemis de Covid-19, não obstante a corrida que se verifica actualmente de forma a descobrir uma vacina que seja eficaz. Segundo o director-geral da OMS, Dr Ghebreyesus a única esperança reside nos ensaios clínicos que estão a decorrer.

De acordo com Tedros Adhanom Ghebreyesus, director-geral da Organização Mundial de Saúde, os ensaios clínicos de várias vacinas, em curso, entraram numa terceira fase, mas isso não significa que estão perante a conclusão de uma vacina eficaz que possa bloquear as infecções pelo novo coronavírus.

Segundo Adhanom Ghebreyesus o novo coronavírus só pode ser combatido através do recurso persistente aos gestos de protecção, às boas práticas, bem como a vontade política dos Estados.

Tedros Adhanom Ghebreyesus Director geral da OMS

''Várias vacinas estão agora na terceira fase de ensaios clínicos.

Todos nós esperamos ter um número de vacinas eficazes , que possam impedir que as pessoas sejam infectdas.

Contudo neste momento não existe uma solução milagrosa e talvez a mesma nunca haverá.

De momento, travar os novos focos dependerá da aplicação de medidas básicas em matéria de saúde bem como do controlo de doenças.Rastreio, confinamento, tratar os pacientes, identificar os seus contactos e mantê-los em quarentena...Façam tudo isso!

Informar, capacitar e estar a escuta das populações. Façam tudo isso!

No plano individual deve-se manter o distanciamento físico, usar uma máscara, lavar as mãos regularmente e tossir fora do alcance dos outros.Façam tudo isso!

A nossa mensagem às populações e aos governos é clara.Façam tudo isso!"

( Tedros Adhanom Ghebreyesus 03 08 2020)

De acordo com as últimas estatísticas publicadas nos media, a pandemia de Covid-19 provocou pelo menos a morte de 689.758 pessoas no mundo, desde o seu início em Dezembro de 2019.

No dia 10 de Julho de 2020 a OMS enviou a China um epidemiologista, assim como um especialista da saúde dos animais para uma missão exploratória, antes de uma investigação que deverá ser efectuada, sob a sua égide, sobre as origens do novo coronavírus, emergido em Wuhan na China.

Segundo Tedros Adhanom Ghebreysus, a referida missão concluiu o seu trabalho prepatório e estudos epidemiológicos vão agora começar, de forma a detectar a fonte potencial de infecção dos primeiros casos.

A grande maioria dos pesquisadores concorda em afirmar que o novo coronavírus SARS-CoV-2, na origem da actual pandemia, emanou sem dúvida dos morcegos, mas os cientistas não ponhem de lado a hipótese segundo a qual,o vírus passou por uma outra espécie antes de ser transmitido aos humanos.

No que diz respeito à evolução da epidemia , a América latina, tendo o Brasil como o país mais afectado, e as Caraíbas, são actualmente as regiões mais infectadas do mundo, a seguir a Europa que regista mais de 210.000 mortos.

