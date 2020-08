Estados Unidos/Direito

Trump novamente suspeitado de cometer fraude bancária e fiscal

O Presidente dos Estados Unidos , no dia 30 de Julho de 2020, em Washington. REUTERS - CARLOS BARRIA

Texto por: RFI 2 min

O Presidente Donald Trump é mais uma vez confrontado com a justiça do seu país, por motivos relacionados com as suas actividades empresariais. Trump, cujas empresas são alvo de um inquérito financeiro por parte da Procuradoria do Estado de Nova Iorque, é suspeitado de ter cometido uma fraude fiscal.